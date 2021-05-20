Молодой и Успешный - Social Media Project Manager

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Привет!

Меня зовут Саша и я SMM - Маркетолог, Контент - Менеджер, Редактор, Копирайтер.

Работаю на лучшей бирже в рунете — Weblancer.net

✍ Напишу немного о себе

В свой третий десяток лет жизни - я очень полюбил свою работу. Кайфую от ощущения выхода на новый уровень, от открытия новых методик работы. Наслаждаюсь разнообразным подходом к контенту и аудитории. Получаю истинное удовольствие от хорошего ER и Фидбека аудитории. Нравится повышать планку, сталкиваться с проблемами, решать их и в конечном итоге брать её. Работаю под классику, хотя я меломан, и по совместительству музыкант - Вокалист и Гитарист, но так же собрал группу и обучил ребят владению инструментами. В свободное время работаю над собственным творчеством.

В общем, люблю свое дело, и это афигенно.

✍ И конечно же, посвящу в свой опыт работы

482.Solutions

Одесса, 482.solutions

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Разработка программного обеспечения

Системная интеграция, автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия, ИТ-консалтинг

SMM-менеджер:

Декабрь 2018

Анализ собственного проекта

Поиск и анализ конкурентов

Создание SMM плана

Определение основной аудитории

Создание и проведение таргетированной рекламы

Расширение аудитории

Razar S.R.O

Чехия, Frontierpilot.net

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

SMM-менеджер

Июль 2017 — декабрь 2017 - 6 месяцев

Полностью выведен проект из стадии альфа разработки, до Кикстартер компании.

Привлечена аудитория. Проведены рекламные компании.

Было сделано:

-Рассылки по медиа (50.000 писем)

-Закупка рекламы у Игровых журналов

-Закупка рекламы в соц. сетях

-Привлечение аудитории через массовые публикации в Reddit, и подобных сайтах

-Ведение форумов

-Ведение акций, с шансом получить доступ к Бета Тестированию, с целью привлечения аудитории

-Акции по раздаче промо-кодов

-Ведение официальных соц.сетей FaceBook и Instagram (2 поста в неделю, на протяжении 6 месяцев)

-Ведение официально блога на официальном сайте

-Выведение игры из Alpha в Beta

-Выведение игры из Beta до Kickstarter компании

-Ведение Thunderclap и подобных ресурсов

-Полное оформление KickStarter кампании

-Ведение Краудфандинга до и во время Kickstarter кампании

archicoin.tilda.ws

archicoin.tilda.ws

SMM-менеджер:

Октябрь 2017 — октябрь 2017 - 1 месяц

Ведение соц.сетей

Создание контент плана

E-mail маркетинг

Написание контента

Регулярная публикация

KERAMA MARAZZI, представительство в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, kerama-marazzi.ru

Химическое производство, удобрения

Бетон, кирпич, стекло и прочие силикаты (производство)

Розничная торговля

Розничная сеть (DIY и товары для дома)

Товары народного потребления (непищевые)

Стройматериалы, сборные конструкции для ремонта и строительства (продвижение, оптовая торговля)

Контент-менеджер:

Январь 2015 — май 2017 - 2 года 5 месяцев

Регулярные публикации контента в соц.сетях

Написание статей

Подбор информации

Анализ контента конкурентов.

Ведение соц.сетей

Создание контент плана

E-mail маркетинг

Написание контента

Регулярная публикация

Equitypitcher

Equitypitcher.com

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

SMM-менеджер:

Июль 2016 — март 2017 - 9 месяцев

Ведение соц.сетей

Создание контент плана

E-mail маркетинг

Написание контента

Регулярная публикация

HYPAR Kayak

www.hyparsmart.com/

Товары народного потребления (непищевые)

Спортивные товары и оборудование (производство)

Контент-менеджер:

Декабрь 2016 — февраль 2017 - 3 месяца

Ведение соц.сетей

Создание контент плана

E-mail маркетинг

Написание контента

Регулярная публикация

Alexa Electronics

Розничная торговля

Розничная сеть (книги, игрушки, подарки, часы и прочее)

Контент-менеджер:

Октябрь 2016 — Февраль 2017 - 5 месяцев

Ведение соц.сетей

Создание контент плана

E-mail маркетинг

Написание контента

Регулярная публикация

LifrApp

twitter.com/hashtag/lifrapp

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

Контент-менеджер:

Ноябрь 2016 — январь 2017 - 3 месяца

Ведение соц.сетей

Создание контент плана

E-mail маркетинг

Написание контента

Регулярная публикация

Baristaball

www.baristaball.com/

Продукты питания

Чай, кофе (производство)

SMM-менеджер:

Май 2016 — август 2016 - 4 месяца

Ведение соц.сетей

Создание контент плана

E-mail маркетинг

Написание контента

Регулярная публикация

SushiProject

Кемерово, vk.com/sushiproject

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

Ресторан, общественное питание, фаст-фуд

Контент-менеджер

Май 2015 — октябрь 2015 - 6 месяцев

Регулярные публикации контента в соц.сетях

Написание статей

Подбор информации

Анализ контента конкурентов.