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Привет!
Меня зовут Саша и я SMM - Маркетолог, Контент - Менеджер, Редактор, Копирайтер.
Работаю на лучшей бирже в рунете — Weblancer.net
✍ Напишу немного о себе
В свой третий десяток лет жизни - я очень полюбил свою работу. Кайфую от ощущения выхода на новый уровень, от открытия новых методик работы. Наслаждаюсь разнообразным подходом к контенту и аудитории. Получаю истинное удовольствие от хорошего ER и Фидбека аудитории. Нравится повышать планку, сталкиваться с проблемами, решать их и в конечном итоге брать её. Работаю под классику, хотя я меломан, и по совместительству музыкант - Вокалист и Гитарист, но так же собрал группу и обучил ребят владению инструментами. В свободное время работаю над собственным творчеством.
В общем, люблю свое дело, и это афигенно.
✍ И конечно же, посвящу в свой опыт работы
Одесса, 482.solutions
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
- Разработка программного обеспечения
- Системная интеграция, автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия, ИТ-консалтинг
Декабрь 2018
Анализ собственного проекта
Поиск и анализ конкурентов
Создание SMM плана
Определение основной аудитории
Создание и проведение таргетированной рекламы
Расширение аудитории
Razar S.R.O
Чехия, Frontierpilot.net
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
SMM-менеджер
Июль 2017 — декабрь 2017 - 6 месяцев
Полностью выведен проект из стадии альфа разработки, до Кикстартер компании.
Привлечена аудитория. Проведены рекламные компании.
Было сделано:
-Рассылки по медиа (50.000 писем)
-Закупка рекламы у Игровых журналов
-Закупка рекламы в соц. сетях
-Привлечение аудитории через массовые публикации в Reddit, и подобных сайтах
-Ведение форумов
-Ведение акций, с шансом получить доступ к Бета Тестированию, с целью привлечения аудитории
-Акции по раздаче промо-кодов
-Ведение официальных соц.сетей FaceBook и Instagram (2 поста в неделю, на протяжении 6 месяцев)
-Ведение официально блога на официальном сайте
-Выведение игры из Alpha в Beta
-Выведение игры из Beta до Kickstarter компании
-Ведение Thunderclap и подобных ресурсов
-Полное оформление KickStarter кампании
-Ведение Краудфандинга до и во время Kickstarter кампании
SMM-менеджер:
Октябрь 2017 — октябрь 2017 - 1 месяц
Ведение соц.сетей
Создание контент плана
E-mail маркетинг
Написание контента
Регулярная публикация
KERAMA MARAZZI, представительство в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, kerama-marazzi.ru
Химическое производство, удобрения
- Бетон, кирпич, стекло и прочие силикаты (производство)
- Розничная сеть (DIY и товары для дома)
- Стройматериалы, сборные конструкции для ремонта и строительства (продвижение, оптовая торговля)
Январь 2015 — май 2017 - 2 года 5 месяцев
Регулярные публикации контента в соц.сетях
Написание статей
Подбор информации
Анализ контента конкурентов.
Ведение соц.сетей
Создание контент плана
E-mail маркетинг
Написание контента
Регулярная публикация
Equitypitcher
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
- Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)
Июль 2016 — март 2017 - 9 месяцев
Ведение соц.сетей
Создание контент плана
E-mail маркетинг
Написание контента
Регулярная публикация
HYPAR Kayak
Товары народного потребления (непищевые)
- Спортивные товары и оборудование (производство)
Декабрь 2016 — февраль 2017 - 3 месяца
Ведение соц.сетей
Создание контент плана
E-mail маркетинг
Написание контента
Регулярная публикация
Alexa Electronics
Розничная торговля
- Розничная сеть (книги, игрушки, подарки, часы и прочее)
Октябрь 2016 — Февраль 2017 - 5 месяцев
Ведение соц.сетей
Создание контент плана
E-mail маркетинг
Написание контента
Регулярная публикация
LifrApp
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
- Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)
Ноябрь 2016 — январь 2017 - 3 месяца
Ведение соц.сетей
Создание контент плана
E-mail маркетинг
Написание контента
Регулярная публикация
Baristaball
Продукты питания
- Чай, кофе (производство)
Май 2016 — август 2016 - 4 месяца
Ведение соц.сетей
Создание контент плана
E-mail маркетинг
Написание контента
Регулярная публикация
SushiProject
Кемерово, vk.com/sushiproject
Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг
- Ресторан, общественное питание, фаст-фуд
Май 2015 — октябрь 2015 - 6 месяцев
Регулярные публикации контента в соц.сетях
Написание статей
Подбор информации
Анализ контента конкурентов.
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