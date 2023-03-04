IT-специалист

Я начинающий IT-специалист, специализирующийся на создании и программировании Telegram ботов с различным функционалом на языке Python. Хотя у меня немного опыта,те проекты которые я создал доставили удовольствие моим клиентам. Я беру один заказ за раз и посвящаю себя его завершению. Я слушаю и помогаю клиентам в реализации их запросов, и всегда готов ответить на любые вопросы. Если вы ищете надежного разработчика, который готов упорно работать над вашим проектом, то это я.