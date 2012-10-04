TIGER-SPQR

Пишу статьи практически на любую тематику

Я целеустремлённый, молодой человек. Образование-высшее, окончил Белорусский государственный университет транспорта(БелГУТ), по специальности вагоны и вагонное хозяйства, во время учёбы и после написал несколько работ на темы:социология,политология и идеология,путешествия,совершенствования строительства,железнодорожный транспорт,НЛО и т.д. Отношусь ответственно к поставленной задаче и выполняю работу качественно и в поставленные сроки! Буду рад сотрудничеству!