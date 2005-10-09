TIM___

Тима Толегенов TIM___

 
19 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Программирование, верстка

Привет Я Frontend разработчик 🙌

Мой общий опыт составляет более 1000 часов web разработки. Моя работа ориентирована на детали и качество, внимательно обсуждая каждый аспект проекта для его наилучшей реализации. Я ценю ваше время и гарантирую выполнение работы в оптимальные сроки.

Услуги:

Создание высококачественных веб-приложении, верстки сайтов и бэкенд на JS

  1. Верстка и дизайн сайтов:

    • Создание уникального дизайна

    • Гибкая верстка под разные устройства

    • Кроссбраузерная совместимость

  2. Оптимизация и SEO:

    • Повышение производительности и скорости загрузки сайта

    • SEO-оптимизация для улучшения видимости в поисковых системах

  3. Консультации и аналитика:

    • Помощь в составлении технических заданий для проекта

    • Консультации по улучшению функциональности и внедрению новых идей

  4. Работа с пользовательскими интерфейсами:

    • Разработка удобного и интуитивно понятного интерфейса для пользователя

    • Тестирование пользовательского опыта и внедрение улучшений

  5. Разработка и интеграция дополнительных функций:

    • Создание дополнительных модулей и функционала по запросу клиента

    • Интеграция сторонних сервисов и API

Технологии используемые мною:

HTML5 (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, SASS, БЭМ, JavaScript, Git, React, NestJS

VS Code, Figma, Photoshop, Adobe XD

Связь со мной:

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/Tima1n

Github: https://github.com/teriyaki0


Готовы превратить вашу задумку в реальность? Давайте начнем!

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