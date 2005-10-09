Привет Я Frontend разработчик 🙌
Мой общий опыт составляет более 1000 часов web разработки. Моя работа ориентирована на детали и качество, внимательно обсуждая каждый аспект проекта для его наилучшей реализации. Я ценю ваше время и гарантирую выполнение работы в оптимальные сроки.
Услуги:
Создание высококачественных веб-приложении, верстки сайтов и бэкенд на JS
Верстка и дизайн сайтов:
Создание уникального дизайна
Гибкая верстка под разные устройства
Кроссбраузерная совместимость
Оптимизация и SEO:
Повышение производительности и скорости загрузки сайта
SEO-оптимизация для улучшения видимости в поисковых системах
Консультации и аналитика:
Помощь в составлении технических заданий для проекта
Консультации по улучшению функциональности и внедрению новых идей
Работа с пользовательскими интерфейсами:
Разработка удобного и интуитивно понятного интерфейса для пользователя
Тестирование пользовательского опыта и внедрение улучшений
Разработка и интеграция дополнительных функций:
Создание дополнительных модулей и функционала по запросу клиента
Интеграция сторонних сервисов и API
Технологии используемые мною:
HTML5 (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, SASS, БЭМ, JavaScript, Git, React, NestJS
VS Code, Figma, Photoshop, Adobe XD
Связь со мной:
Email: [email protected]
Telegram: https://t.me/Tima1n
Github: https://github.com/teriyaki0
Готовы превратить вашу задумку в реальность? Давайте начнем!
Портфолио
- LandingPage Salonнет просмотров
- Cloudsorage(облачное хранилище)нет просмотров