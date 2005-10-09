Программирование, верстка

Привет Я Frontend разработчик 🙌

Мой общий опыт составляет более 1000 часов web разработки. Моя работа ориентирована на детали и качество, внимательно обсуждая каждый аспект проекта для его наилучшей реализации. Я ценю ваше время и гарантирую выполнение работы в оптимальные сроки.

Услуги:

Создание высококачественных веб-приложении, верстки сайтов и бэкенд на JS

Верстка и дизайн сайтов: Создание уникального дизайна

Гибкая верстка под разные устройства

Кроссбраузерная совместимость Оптимизация и SEO: Повышение производительности и скорости загрузки сайта

SEO-оптимизация для улучшения видимости в поисковых системах Консультации и аналитика: Помощь в составлении технических заданий для проекта

Консультации по улучшению функциональности и внедрению новых идей Работа с пользовательскими интерфейсами: Разработка удобного и интуитивно понятного интерфейса для пользователя

Тестирование пользовательского опыта и внедрение улучшений Разработка и интеграция дополнительных функций: Создание дополнительных модулей и функционала по запросу клиента

Интеграция сторонних сервисов и API

Технологии используемые мною:

HTML5 (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, SASS, БЭМ, JavaScript, Git, React, NestJS

VS Code, Figma, Photoshop, Adobe XD

Связь со мной:

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/Tima1n

Github: https://github.com/teriyaki0





Готовы превратить вашу задумку в реальность? Давайте начнем!