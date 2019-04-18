Администратор сайта, контент-менеджер

Многолетний опыт по администрированию интернет-магазинов, тех. поддержке сайтов, наполнение/редактирование

товарных предложений, контента и пр.Работа с графикой – подбор, обработка и оптимизация для размещения на сайте.Работа с различными CMS (OpenCart, NetCat, WordPress, Joomla, Simpla, Shop-Script).Высокая работоспособность, ответственность, пунктуальность, грамотность.Взаимодействие с хостингом и контроль корректной работы сайтов.

Готова к сотрудничеству по созданию, техническому сопровождению интернет-магазинов, сайтов (создание, настройка, правка, наполнение, работа с графикой, хостинг и т.п.) .