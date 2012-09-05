Тинатин ПААТАШВИЛИ
ул. Зедамзе II-ой переулок д.12,
Тбилиси, Грузия,
0104
Тел.: +995 32 246 247 (домашний)
Сотовый: +995 32 555 46 98 08; 568 46 98 08
Эл.почта: [email protected]
Резюме квалификаций: филолог с 20-летним опытом работы в сфере художественного/технического перевода, интеллектуальной собственности, менеджменту информации и административной работе. Обширный опыт работы с информационными технологиями (на уровне продвинутого пользователя), в т.ч. с техническими базами данных патентной информации
Образование:
1984 – 1990 – Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили
Факультет русской филологии
Специальность – филолог, преподаватель русского языка и
литературы
(Дипломная работа «Проблемы перевода на русский язык
афоризмов Шота Руставели»)
1990 – 1992 – Тбилисский государственный институт иностранных языков
им. И. Чавчавадзе
Высшие курсы синхронного перевода
Отделение реферированного перевода (Английский яз.)
Специальность – переводчик-референт (сертификат с отличием)
Опыт работы:
август 2007 – по н/время:
АО «ТЕЛАСИ»
Переводчик Отдела переводчиков Административного департамента
октябрь 2008 – май 2009 – ИО начальника Отдела переводчиков
июнь 2004 – август 2007
ООО «TG TRADE»
Офис-менеджер/переводчик
ноябрь 2002 – февраль 2004
«BHASHA TRANSLATION SERVICES», г. Бредфорд, Великобритания
Переводчик
декабрь 2001 - октябрь 2002
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГРУЗИИ «САКПАТЕНТИ»
Старший специалист/переводчик Отдела информации и международных связей
Февраль 1988 – Декабрь 2000
ГРУЗИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
X. 1992 – XII. 2000 – Старший специалист/переводчик Отдела информации и
международных связей
VII. 1990 – XI. 1992 – Старший консультант Отдела науки, литературы и музыки
II. 1988 – VII. 1990 – Консультант Отдела науки, литературы и музыки
Специализированные трейнинги и курсы:
2001 – Семинар по патентной процедуре в Патентном офисе Германии
2001 – Трейнинг по базе данных INPADOC Европейского патентного офиса
2000 – Дистанционный курс Академии интеллектуальной собственности Всемирной
организации интеллектуальной собственности (DL 101),
2000 - Программа "Рыночная оценка бизнеса" AED Тбилиси
1997 – Интенсивный курс Американского английского языка культуры и цивилизации
1993 – Компьютерная школа "IMKO" Тбилиси
1992 – Тбилисская автомобильная школа
Языки:
Грузинский – родной
Русский – на уровне родного
Английский - бегло
Французский – читаю и перевожу со словарём
Компьютерные навыки:
Windows NT, 3.1,;95;1998;2000, NC. MS DOS, Internet & E-mail, Page Maker, Power Point, Corel Draw, PhotoShop.
Базы данных: Dialog, STN, Derwent, INPADOC, USPTO, EPO, WIPO/PCT
Личные данные:
Дата рождения: 29.07.1965
Место рождения: г. Тбилиси, Грузия
Национальность: грузинка
Семейное положение: замужем
Дети: дочь 1998 г.р.