Филолог с 20-летним опытом работы в сфере художественного/технического пере

Тинатин ПААТАШВИЛИ

ул. Зедамзе II-ой переулок д.12,

Тбилиси, Грузия,

0104

Тел.: +995 32 246 247 (домашний)

Сотовый: +995 32 555 46 98 08; 568 46 98 08

Эл.почта: [email protected]

Резюме квалификаций: филолог с 20-летним опытом работы в сфере художественного/технического перевода, интеллектуальной собственности, менеджменту информации и административной работе. Обширный опыт работы с информационными технологиями (на уровне продвинутого пользователя), в т.ч. с техническими базами данных патентной информации

Образование:

1984 – 1990 – Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили

Факультет русской филологии

Специальность – филолог, преподаватель русского языка и

литературы

(Дипломная работа «Проблемы перевода на русский язык

афоризмов Шота Руставели»)

1990 – 1992 – Тбилисский государственный институт иностранных языков

им. И. Чавчавадзе

Высшие курсы синхронного перевода

Отделение реферированного перевода (Английский яз.)

Специальность – переводчик-референт (сертификат с отличием)

Опыт работы:

август 2007 – по н/время:

АО «ТЕЛАСИ»

Переводчик Отдела переводчиков Административного департамента

октябрь 2008 – май 2009 – ИО начальника Отдела переводчиков

июнь 2004 – август 2007

ООО «TG TRADE»

Офис-менеджер/переводчик

ноябрь 2002 – февраль 2004

«BHASHA TRANSLATION SERVICES», г. Бредфорд, Великобритания

Переводчик

декабрь 2001 - октябрь 2002

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГРУЗИИ «САКПАТЕНТИ»

Старший специалист/переводчик Отдела информации и международных связей

Февраль 1988 – Декабрь 2000

ГРУЗИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

X. 1992 – XII. 2000 – Старший специалист/переводчик Отдела информации и

международных связей

VII. 1990 – XI. 1992 – Старший консультант Отдела науки, литературы и музыки

II. 1988 – VII. 1990 – Консультант Отдела науки, литературы и музыки

Специализированные трейнинги и курсы:

2001 – Семинар по патентной процедуре в Патентном офисе Германии

2001 – Трейнинг по базе данных INPADOC Европейского патентного офиса

2000 – Дистанционный курс Академии интеллектуальной собственности Всемирной

организации интеллектуальной собственности (DL 101),

2000 - Программа "Рыночная оценка бизнеса" AED Тбилиси

1997 – Интенсивный курс Американского английского языка культуры и цивилизации

1993 – Компьютерная школа "IMKO" Тбилиси

1992 – Тбилисская автомобильная школа

Языки:

Грузинский – родной

Русский – на уровне родного

Английский - бегло

Французский – читаю и перевожу со словарём

Компьютерные навыки:

Windows NT, 3.1,;95;1998;2000, NC. MS DOS, Internet & E-mail, Page Maker, Power Point, Corel Draw, PhotoShop.

Базы данных: Dialog, STN, Derwent, INPADOC, USPTO, EPO, WIPO/PCT

Личные данные:

Дата рождения: 29.07.1965

Место рождения: г. Тбилиси, Грузия

Национальность: грузинка

Семейное положение: замужем

Дети: дочь 1998 г.р.