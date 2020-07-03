Стильный и продающий дизайн.

Приветствую!

Ниже читайте об условиях работы, правках, предоплате, и узнавайте мои контактные данные!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✔️ Процесс работы:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ) , сроков, стоимости, способа оплаты;

, сроков, стоимости, способа оплаты; Предоплата 30-50% от суммы проекта (или поэтапная оплата - см. ниже);

Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;

Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки выслать паками);

Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✔️ Условия работы:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предоплата 30-50% от суммы проекта (если Вам нужны гарантии, то использование БП (что такое БП﻿) предоставит их в полной мере).

9:00-19:00

Но ответить на Ваши вопросы могу в любое время, когда не сплю :)

Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Яндекс Деньги, Qiwi Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✔️ Сроки выполнения:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landing Page: 3–5 дня.

Сайт (главная): 2-4 дня.

Внутренние: 1-2 страницы/день.

Адаптив: 1-2 дня все страницы под 2 разрешения

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✔️ Контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @TKirILl18

WhatsApp по запросу

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------