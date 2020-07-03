TKirILl

Кирилл TKirILl

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Стильный и продающий дизайн.

Приветствую!

Ниже читайте об условиях работы, правках, предоплате, и узнавайте мои контактные данные!

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✔️ Процесс работы:

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  • Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты;
  • Предоплата 30-50% от суммы проекта (или поэтапная оплата - см. ниже);
  • Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;
  • Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки выслать паками);
  • Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.
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✔️ Условия работы:

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  • Предоплата 30-50% от суммы проекта (если Вам нужны гарантии, то использование БП (что такое БП﻿) предоставит их в полной мере).
Часы работы:  9:00-19:00

Но ответить на Ваши вопросы могу в любое время, когда не сплю :)

Способ оплаты:  Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Яндекс Деньги, Qiwi Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

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✔️ Сроки выполнения:

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  • Landing Page: 3–5 дня.
  • Сайт (главная): 2-4 дня.
  • Внутренние: 1-2 страницы/день.
  • Адаптив: 1-2 дня все страницы под 2 разрешения
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✔️ Контакты:

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