Стильный и продающий дизайн.
Приветствую!
Ниже читайте об условиях работы, правках, предоплате, и узнавайте мои контактные данные!
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✔️ Процесс работы:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты;
- Предоплата 30-50% от суммы проекта (или поэтапная оплата - см. ниже);
- Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;
- Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки выслать паками);
- Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.
✔️ Условия работы:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Предоплата 30-50% от суммы проекта (если Вам нужны гарантии, то использование БП (что такое БП) предоставит их в полной мере).
Но ответить на Ваши вопросы могу в любое время, когда не сплю :)
Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Яндекс Деньги, Qiwi Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.
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✔️ Сроки выполнения:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Landing Page: 3–5 дня.
- Сайт (главная): 2-4 дня.
- Внутренние: 1-2 страницы/день.
- Адаптив: 1-2 дня все страницы под 2 разрешения
✔️ Контакты:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- e-mail: [email protected]
- Telegram: @TKirILl18
- WhatsApp по запросу
Действие аккаунта приостановлено!