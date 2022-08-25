Я начинающий менеджер по работе с маркетплейсом WILDBERRIES.

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Братышева. Я менеджер по работе с маркетплейсом WILDBERRIES. Могу помочь Вам выйти на Wildberries и увеличить обороты Вашего интернет-магазина в несколько раз. А также создавать продающие карточки

товаров, работать с отзывами и вопросами покупателей, вести Ваш магазин на

маркетплейсе от регистрации до стабильных продаж. Опыт работы с категориями товара: игрушки, детская одежда, товары для дома, товары народного потребления, школьные товары,

канцтовары. Если Вам интересно моё предложение, предлагаю созвониться и обсудить сотрудничество. Где Вам удобно продолжить общение: телефонный

разговор, Telegram, WhatsApp ?