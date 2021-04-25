TNGproduction

Режиссер монтажа, видеомонтажер, видеооператор, работаю в таких программах как Adobe premiere PRO, DaVinci Resolve.

Привет дорогой друг, как ты уже догадались меня зовут Юра, я занимаюсь съёмкой-видео. Моя рабочая станция от компании ALIENWARE, спокойно справляеться с 4K и 6K материалом ( большие объёмы данных для меня не проблема ) снимаю на Fujifilm X-T30 в полном обвесе с рекордером Atomos Ninja V в некомпенсированном формате 10 - 8 бит 4K с цветовой субдискретизации 4.2.2 в кодеке Apple ProRes / DNxHR. Снял рекламу: для супер творческих ребят из Painting.on.glass и таких ГУРУ авто дизайна как Blare Design + работал над такими Fitness проектами как X-T.R.A.team, Здравый Двор.