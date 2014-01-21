Портфолио
- Логотип для магазина нижнего белья223 просмотра
- Рекламные дисплеи на столы в ресторан154 просмотра
- Рекламные дисплеи на столы в ресторан132 просмотра
- Плакат "4" для турнира в боулинг-клубе157 просмотров
- Плакат "3" для турнира в боулинг-клубе158 просмотров
- Плакат "2" для турнира в боулинг-клубе134 просмотра
- Плакат "1" для турнира в боулинг-клубе125 просмотров
- Дисконтная карта164 просмотра
- Вывески (лайт-боксы) для магазинов в ТРЦ138 просмотров
- Лайт-бокс 1,2*1,8 м.118 просмотров
- Лайт-бокс магазина на фасаде ТРЦ130 просмотров
- Лайт-бокс магазина на фасаде ТРЦ129 просмотров