Графический дизайн, фотошоп, монтаж - это ко мне : )

Привет, меня зовут Марк. Я графический дизайнер, опыт в фотошопе ( 2 года), вегас (3 года). Имеются отзывы и довольные клиенты, также имеется портфолио, которое могу выслать лично. Работу делаю качественно и быстро. Открыт для предложений, так же рассматриваю долгосрочное сотрудничество. Надеюсь на сотрудничество, удачи : )