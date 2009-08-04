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Я ищу работу дизайнером в области полиграфии со свободным графиком либо фриланс;

художником-дизайнером, иллюстратором.

Имею опыт работы в области полиграфии: создание рекламных модулей,

буклетов, листовок, флаеров и пр.; дизайн открыток, канцелярской продукции

(альбомы, тетради, дневники, блокноты и пр.); создание иллюстраций.

Рисую от руки карандашем, пером, ручкой, кистью.

Рада нашему сотрудничеству )))