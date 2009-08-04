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Я ищу работу дизайнером в области полиграфии со свободным графиком либо фриланс;
художником-дизайнером, иллюстратором.
Имею опыт работы в области полиграфии: создание рекламных модулей,
буклетов, листовок, флаеров и пр.; дизайн открыток, канцелярской продукции
(альбомы, тетради, дневники, блокноты и пр.); создание иллюстраций.
Рисую от руки карандашем, пером, ручкой, кистью.
Рада нашему сотрудничеству )))
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Портфолио
- Шпигель календаря306 просмотров
- Обложка книги для чтения на немецком языке362 просмотра
- Эскиз открытки375 просмотров