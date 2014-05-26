TOP_copywriter

Здравствуйте!

Если Вы здесь, значит, у Вас есть потребность в качественном продающем тексте. Или, проще говоря, Вы находитесь в поисках ТЕХ САМЫХ СЛОВ, КОТОРЫЕ УВЕЛИЧАТ ВАШ ДОХОД.

Тогда расслабьтесь, потому что Вам повезло - Вы пришли по адресу. (А вот мне расслабляться рано - ведь я пока не знаю, готовы ли Вы за это платить соответствующие деньги... ха-ха).

Что бы Вы не продавали: инфопродукт или квартиру, услуги по вывозу мусора или недвижимость на Лазурном берегу, Ваше предложение должно выглядеть лучшим (ну, по меньшей мере, заманчивым... аргументированным?...эмоционально насыщенным?), чтобы привести покупателя к Вам.

Создавать фон, на котором будут выгодно смотреться конкуренты - не для этого же Вы создавали свой бизнес... Или? Нет, могу поспорить, что подобная благотворительность не для Вас!

Тогда, работаем!

О себе: В рекламном бизнесе 21 год. За плечами: организация рекламных кампаний на ТВ, радио, в прессе.

Километры текстов, написанных в рамках рекламных кампаний и отличные результаты моих клиентов.

Тексты для сайтов, продающие письма... а начиналось моё "копирайтерство" с текста корпоративной поздравительной открытки. Пишу лучше, чем говорю - честно признаюсь Вам).

Ценовая политика: чтобы писать качественный продающий контент, нужно "вживаться в тему". Для этого требуется время (или, как вариант, голова, в которой НЕ варится каша из десятка заказов одновременно). Поэтому, дешево не пишу, зарабатываю не количеством, а качеством.

Цену и сроки выполнения обсуждаю с Вами в каждом конкретном случае.

Поскольку мы с Вами будем работать впервые, то ПЕРВЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ ВАС на 1000 знаков Я НАПИШУ БЕСПЛАТНО! Это будет нашим с Вами "Здравствуйте")

СРОКИ И ОБЕЩАНИЯ ВЫДЕРЖИВАЮ!

Обращайтесь!

Проложим путь к сердцу Вашего несговорчивого покупателя)

...и, да, меня зовут Оксана)