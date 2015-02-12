1. Перевезти сайт с http на https с сохранением шрифтов и стилей (поменять внутренние ссылки) 2. Раздел галерея – при первой загрузке не хочет открываться, только при принудительной перезагрузке страницы открывается (Robo Galery) 3. Главная страница ...
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Действие аккаунта приостановлено!
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