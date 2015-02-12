Есть рабочий сайт визитка на джумле 2,5 (не больше 10 страниц) Но он уже устарел. Вот адрес: www.tpaul.ru Нужно сделать новый и заполнить контентом со старого сайта. По вот этому примеру: http://www.ruslan-nigmatullin.com только ...