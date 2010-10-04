TRANSFAIRE

Российско-французская группа компаний «ТРАНСФЭР» была основана в 1992 году и быстро завоевала прекрасную репутацию благодаря честности, динамике развития и способности предложить комплексные технологические решения, отвечающие любым потребностям производителей пищевых продуктов.
Сотрудники компании прикладывают свои знания и опыт для того, чтобы соответствовать
высоким требованиям, предъявляемым российскими производителями к качеству
оборудования.
Мы представляем технологии и оборудование для пищевой промышленности от наших партнеров лучших производителей техники из Франции, Италии и Испании.
Для того, чтобы полностью соответствовать ожиданиям наших клиентов мы предлагаем следующие услуги:
* Оценка потребностей производства и рекомендации по оборудованию
* Разработка проекта
* Таможенное оформление, сертификация и доставка оборудования
* Шефмонтаж и ввод в эксплуатацию
* Обучение персонала работе с оборудованием
* Гарантийное и послегарантийное обслуживание