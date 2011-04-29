TRANSLATORka

Качественные перевод технических и художественных текстов с/на английский

Выпускница иняза, специальность перевод (английский язык).

Имеется опыт работы с переводами различной сложности а также большой опыт общения с иностранными гражданами. Более года живу в США.

С удовольствием возьмусь за выполнение технических и художественных переводов. Гарантирую хорошее качество и ответственный подход.

Имеется огромное желание развиваться и совершенствоваться, поэтому буду рада взяться за переводы по различным тематикам и любой сложности и достичь при этом идеальных результатов.