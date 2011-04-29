TRANSLATORka

Елена Яцун TRANSLATORkaTRANSLATORka
35 летСША/Солт-Лейк-Сити
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Качественные перевод технических и художественных текстов с/на английский
Выпускница иняза, специальность перевод (английский язык).
Имеется опыт работы с переводами различной сложности а также большой опыт общения с иностранными гражданами. Более года живу в США.
С удовольствием возьмусь за выполнение технических и художественных переводов. Гарантирую хорошее качество и ответственный подход.
Имеется огромное желание развиваться и совершенствоваться, поэтому буду рада взяться за переводы по различным тематикам и любой сложности и достичь при этом идеальных результатов.