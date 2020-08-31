Делаю UX UI дизайн для людей, а еще без аванса и с соблюдением сроков!

👋 Привет!

Меня зовут Артем и я веб-дизайнер из Орла. Мне чуть больше 20 лет, я люблю кофе, котиков и умный дизайн.

В дизайне я уже 2 года, а сейчас выбираюсь на фриланс

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А теперь серьезно!

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Я решаю проблемы заказчика и не создаю их пользователю!

У меня нет «волшебной кнопки» решающий все задачи.

Мой дизайн, верстка, любая другая работа создается специально для достижения поставленных целей.

Я не стану размахивать дипломом и кричать, что только мне известно как этот ваш дизайн правильно делать.

Дизайн штука сложная: дизайнеру нравится одно, заказчику другое, а дизайн делается для третьих. Поэтому у меня все правки бесплатные, буду работать пока не найду лучшее решение.

вот мое портфолио стараюсь держать его актуальным.

Я всегда на связи!

В телеграм : https://t.me/Hallo_Artemy

В скайп: https://join.skype.com/invite/lgsnASDe7xvv

Немного о технологиях, которые я использую

Я работаю в Figma, Photoshop знаю, и ещё много всего интересного. Например: Readymag

Знаю о болях верстальщиков. Делаю огненные прототипы, про ховеры и анимации не забываю!

С удовольствием пообщаюсь голосом!

В телеграм : https://t.me/Hallo_Artemy

В скайп: https://join.skype.com/invite/lgsnASDe7xvv

Способы оплаты

Пока только карта Сбербанка : 5469 4700 1222 9512