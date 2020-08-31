👋 Привет!
Меня зовут Артем и я веб-дизайнер из Орла. Мне чуть больше 20 лет, я люблю кофе, котиков и умный дизайн.
В дизайне я уже 2 года, а сейчас выбираюсь на фриланс
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А теперь серьезно!
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Я решаю проблемы заказчика и не создаю их пользователю!У меня нет «волшебной кнопки» решающий все задачи.
Мой дизайн, верстка, любая другая работа создается специально для достижения поставленных целей.
Я не стану размахивать дипломом и кричать, что только мне известно как этот ваш дизайн правильно делать.
Дизайн штука сложная: дизайнеру нравится одно, заказчику другое, а дизайн делается для третьих. Поэтому у меня все правки бесплатные, буду работать пока не найду лучшее решение.
вот мое портфолио стараюсь держать его актуальным.
Я всегда на связи!
В телеграм : https://t.me/Hallo_Artemy
В скайп: https://join.skype.com/invite/lgsnASDe7xvv
Немного о технологиях, которые я используюЯ работаю в Figma, Photoshop знаю, и ещё много всего интересного. Например: Readymag
Знаю о болях верстальщиков. Делаю огненные прототипы, про ховеры и анимации не забываю!
С удовольствием пообщаюсь голосом!
В телеграм : https://t.me/Hallo_Artemy
В скайп: https://join.skype.com/invite/lgsnASDe7xvv
Способы оплаты
Пока только карта Сбербанка : 5469 4700 1222 9512