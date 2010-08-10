Журналист, автор, редактор.

Журналист

Октябрь 2009 – по сегодняшний день.

Периодическое информационно-рекламное издание STROIKA

Разработка информационных статей, обзоров, анализ рынка, интервью, репортажи по заданию редакции на темы, связанные со строительством и оборудованием.

Корреспондент Май 2007 – по сегодняшний день.

Республиканская студенческая газета «СТУД-М»

Поиск тем для статей, сбор, редактирование и разработка полученной информации, написание статей, вычитка и корректировка материалов.

Редактор внутрикорпоративных новостных изданий

Август 2006 – по сегодняшний день.

Компания «Mary Kay Cosmetics» Молдавское отделение.

Сбор и обработка материала, написание статей, разработка формата и тематики изданий, ведение рейтингов, составление обучающих материалов, дизайн и верстка изданий, отслеживание результатов по проводимым конкурсам, ведение рассылки.

Автор Август 2009 – по сегодняшний день.

IQ Consultant (Москва)

Сбор и разработка информации, написание эссе, рефератов, курсовых, контрольных, дипломных работ по заданной тематике по дисциплинам: литература, русский язык, история, география, журналистика, гидрология, менеджмент, маркетинг, культурология, пиар и реклама, социология, зоология.

Автор Август 2008 – по сегодняшний день.

ИП «Бурова Надежда», ресурс «Za4teno.ru» (Санкт-Петербург)

Сбор и разработка информации, написание эссе, рефератов, курсовых, контрольных, дипломных работ по заданной тематике по дисциплинам: литература, русский язык, история, география, журналистика, гидрология, менеджмент, маркетинг, культурология, пиар и реклама, социология, зоология.

Журналист Декабрь 2008 – май 2009 (издание заморожено).

BRODSKY PUBLISHING S.R.L.

Поиск тем для статей, редактирование и разработка полученного материала, написание статей, вычитка, предварительная верстка материалов.