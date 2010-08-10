Журналист
Октябрь 2009 – по сегодняшний день.
Периодическое информационно-рекламное издание STROIKA
Разработка информационных статей, обзоров, анализ рынка, интервью, репортажи по заданию редакции на темы, связанные со строительством и оборудованием.
Корреспондент Май 2007 – по сегодняшний день.
Республиканская студенческая газета «СТУД-М»
Поиск тем для статей, сбор, редактирование и разработка полученной информации, написание статей, вычитка и корректировка материалов.
Редактор внутрикорпоративных новостных изданий
Август 2006 – по сегодняшний день.
Компания «Mary Kay Cosmetics» Молдавское отделение.
Сбор и обработка материала, написание статей, разработка формата и тематики изданий, ведение рейтингов, составление обучающих материалов, дизайн и верстка изданий, отслеживание результатов по проводимым конкурсам, ведение рассылки.
Автор Август 2009 – по сегодняшний день.
IQ Consultant (Москва)
Сбор и разработка информации, написание эссе, рефератов, курсовых, контрольных, дипломных работ по заданной тематике по дисциплинам: литература, русский язык, история, география, журналистика, гидрология, менеджмент, маркетинг, культурология, пиар и реклама, социология, зоология.
Автор Август 2008 – по сегодняшний день.
ИП «Бурова Надежда», ресурс «Za4teno.ru» (Санкт-Петербург)
Сбор и разработка информации, написание эссе, рефератов, курсовых, контрольных, дипломных работ по заданной тематике по дисциплинам: литература, русский язык, история, география, журналистика, гидрология, менеджмент, маркетинг, культурология, пиар и реклама, социология, зоология.
Журналист Декабрь 2008 – май 2009 (издание заморожено).
BRODSKY PUBLISHING S.R.L.
Поиск тем для статей, редактирование и разработка полученного материала, написание статей, вычитка, предварительная верстка материалов.