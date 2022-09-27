Дизайн сайтов

Я UI/UX дизайнер с большой страстью к своей работе. Основная специализация - проектирование интерфейсов веб-сайтов, целевых страниц и создание адаптивного дизайна. Я сосредоточена на обеспечении плавного и удобного взаимодействия с конечным пользователем и привлечении большего количества пользователей с помощью креативных дизайнерских решений. Я полностью погружаюсь в проект для достижения наилучших результатов. Всегда работаю ответственно, проговаривая все этапы работы.

Навыки:

- Web Design

- Visual Design

- UI/UX Design

Инструменты:

- Figma

- Adobe Photoshop