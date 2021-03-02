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Татьяна Макрушина TTNMKRSHN

 
26 летРоссия/Майкоп
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Красиво УПАКУЮ ТОВАР или УСЛУГУ для хороших продаж

ОБРАЗОВАНИЕ

  • Институт Искусств. Факультет - ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

опыт работы - 2 года

СПЕКТОР УСЛУГ

  • логотипы и фирменный стиль
  • продукция для печати
  • упаковка
  • интернет - реклама
  • веб - сайты
  • журналы - книги
  • инфографика (графические схемы)
  • презентации
  • интерфейс компьютерных игр

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПОЛУЧИТЕ ВЫ ОБРАТИВШИСЬ КО МНЕ

  • качественная работа, выполненная с душей и любовью к своему делу
  • креативный и актуальный дизайн
  • своевременное выполнение заказа, Ваше время ценно для меня
  • быстрая обратная связь, не пропадаю и вредными привычками не страдаю
  • учитываю все Ваши пожелания, замечания, корректировки
  • своей работой помогаю продвигать Ваши товары и услуги
  • помогаю с идеями в оформлении Вашей продукции

ЖДУ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПИШИТЕ