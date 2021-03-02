Красиво УПАКУЮ ТОВАР или УСЛУГУ для хороших продаж
ОБРАЗОВАНИЕ
- Институт Искусств. Факультет - ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
опыт работы - 2 года
СПЕКТОР УСЛУГ
- логотипы и фирменный стиль
- продукция для печати
- упаковка
- интернет - реклама
- веб - сайты
- журналы - книги
- инфографика (графические схемы)
- презентации
- интерфейс компьютерных игр
КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПОЛУЧИТЕ ВЫ ОБРАТИВШИСЬ КО МНЕ
- качественная работа, выполненная с душей и любовью к своему делу
- креативный и актуальный дизайн
- своевременное выполнение заказа, Ваше время ценно для меня
- быстрая обратная связь, не пропадаю и вредными привычками не страдаю
- учитываю все Ваши пожелания, замечания, корректировки
- своей работой помогаю продвигать Ваши товары и услуги
- помогаю с идеями в оформлении Вашей продукции
ЖДУ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПИШИТЕ
- почта - [email protected]
- WhatsApp - 8(952)-983-00-95
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