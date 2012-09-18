Ищу подработку отдаленно ( знание Edope Photoshop, XARA..)

Данильчик Татьяна Николаевна. 26 лет.

Не за мужем. Детей нет.

Беларусь,Брестская обл., г. Барановичи, ул. Строителей, д.9, кв. 72.

Контактный телефон: (044) 571 82 06.

E-meil^ [email protected].

Закончила: ГХПТУ-234( художественное училище) г.п. Мир.( 2003-2005г.)-- дизайн художественных изделий.

Закончила: БГПТУ им. М.Танка ( Белорусский Государственный Педагогический Университет г. Минск)-- уч. младших классов, преподаватель ИЗО (2005-2010г.)

На данный момент работаю в фотостудии ( с 2006 года) - фотодизайнер.