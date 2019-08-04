Мета: Отриманняроботи на дому у сфері аудіо- та відео-монтажу.Освіта: Львівськафілія Київського Національного Університету Культури і Мистецтв (2012-2016)Факультет:Комп’ютерна інженеріяСпеціалізація:Обслуговування комп’ютерних систем і мережДосвід роботи: Офіційне працевлаштування у Львівськійобласній державній теле-радіокомпанії ТРК ЛЬВІВ на посаді інженера-електроніка

на протязі одного року та двох місяців.Набуті професійні навички: Робота у таких програмах: Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, After Effects, Adobe Phtoshop, Edius. Якості необхідні для роботи: Швидке та легке сприйняття поставленихзавдань. Робота на результат, вирішення найважчих проблем швидко та ефективно.

Розуміння та сприйняття критики та зауважень. Легко знаходжу спільну мову з

людьми.