TVB-startvideo

Создаю видео для бизнеса, рекламы, художественное видео, видеоклипы и по любому поводу!

Меня часто спрашивают, какая реклама больше работает?

Сразу отвечу, что конечно это видео контент!

видео хорошо работает в рекламе

аудитория хорошо "залипает" на видео

многие бренды строят свою контент-стратегию на видео

Да, видео несомненно дороже, но оно того стоит!

https://vk.com/bazhina_t_video

https://www.youtube.com/watch?v=ms6zXbqfMLs

https://youtu.be/bbZC1sMD3LA

https://www.youtube.com/watch?v=ZjkkbDBr6Js