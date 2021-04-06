TVB-startvideo

Создаю видео для бизнеса, рекламы, художественное видео, видеоклипы и по любому поводу!
Меня часто спрашивают, какая реклама больше работает?
Сразу отвечу, что конечно это видео контент!
видео хорошо работает в рекламе
аудитория хорошо "залипает" на видео
многие бренды строят свою контент-стратегию на видео
Да, видео несомненно дороже, но оно того стоит!
https://vk.com/bazhina_t_video
https://www.youtube.com/watch?v=ms6zXbqfMLs
https://www.youtube.com/watch?v=ZjkkbDBr6Js
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