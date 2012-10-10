Постоянно стремлюсь к развитию. Два высших образования и третье на подходе!

Я не верю в то, что для того, чтобы приносить пользу, зарабатывать деньги и эффективно работать нужно в первую очередь обладать большим опытом! Думаю, нужно обладать большим стремлением к саморазвитию, высоким коэффициентом коммуникабельности и огромным желание достичь высот!

Являясь преподавателем ВУЗа, в третий раз студенткой и при этом опытным рерайтером , автором контрольных и курсовых работ,художественным редактором фотографий и фотографом, с радостью возьмусь за работу в данном направлении!

Жду Вас, уважаемые заказчики!