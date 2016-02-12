Люблю могу умею - обращайтесь! )

(: МИР ДОМ :)

Время рожденiя: 21 марта

Родной городъ: ЛенинГрад

Мѣсто службы: ТВОрильнЯ

Языки: Русский, English, Українська

Где я сейчас : ТайланД

Вебъ-сайтъ: http://NINATVOrilnY.zz.mu

Религ. вѣрованiя: ВСЕ ОДНО

Вдохновляютъ: МУЖ ДЕТИ МИР

Деятельность:

*создание сайтов идругих интернет-ресурсов (разработка, дизайн, оформление, создание эксклюзивного контента, администрирование и многие другие, связанные с этой тематикой виды работ)

*дизайн интерьеров, ландшафта, одежды, полиграфии разработка лого и другие подобные вещи.

*ЗДОРОВЫЕ РОДЫ (домашние, водные роды, консультации, услуги дуолы, семинары)

*ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЕДИЧЕСКОЙ ПИЩИ (как правильно питаться теория и практика )

*ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (глина, солома и др. )

* ИЗОСТУДИЯ

* МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЗНАКОМСТВО, ОБУЧЕНИЕ (гитара, джамбей, гавайская гитара, перкуссия, камус (варган), диджеридо)

*ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОГНЕМ (огненное представление, практика, веера)

*РУКОДЕЛИЕ (вышивка, вязание,и др., различные техники)

*РОСПИСЬ (любые поверхности, разные техники и материалы)

*КИНОСЕАНСЫ (детские, взрослые, семейные, развивающие ***СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО КИНО***)

*КВЕСТЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ, ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ ПРАЗДНИКИ, КОНЦЕРТЫ- КВАРТИРНИКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ -организация, проведение )

Интересы:

ДУХовный рост, саморазВИТие, ТВОрчество, ДЕТи, домашние (ВОДные) РОДы, услуги ДУОЛЫ, ВЕДическое знание о ЖИЗНИ, ВЕДическая кухня, ВЕГитарИансТВО, МУЗыка, МУЗЫКАльные инсТрументы, хенд мей, РОСПИСЬ, РУКоделие, ТВОрческая масТерская,

СОЗДАНИЕ КИНО, ФОТОГРАФИЯ