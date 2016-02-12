(: МИР ДОМ :)
Время рожденiя: 21 марта
Родной городъ: ЛенинГрад
Мѣсто службы: ТВОрильнЯ
Языки: Русский, English, Українська
Где я сейчас : ТайланД
Вебъ-сайтъ: http://NINATVOrilnY.zz.mu
Религ. вѣрованiя: ВСЕ ОДНО
Вдохновляютъ: МУЖ ДЕТИ МИР
Деятельность:
*создание сайтов идругих интернет-ресурсов (разработка, дизайн, оформление, создание эксклюзивного контента, администрирование и многие другие, связанные с этой тематикой виды работ)
*дизайн интерьеров, ландшафта, одежды, полиграфии разработка лого и другие подобные вещи.
*ЗДОРОВЫЕ РОДЫ (домашние, водные роды, консультации, услуги дуолы, семинары)
*ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЕДИЧЕСКОЙ ПИЩИ (как правильно питаться теория и практика )
*ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (глина, солома и др. )
* ИЗОСТУДИЯ
* МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЗНАКОМСТВО, ОБУЧЕНИЕ (гитара, джамбей, гавайская гитара, перкуссия, камус (варган), диджеридо)
*ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОГНЕМ (огненное представление, практика, веера)
*РУКОДЕЛИЕ (вышивка, вязание,и др., различные техники)
*РОСПИСЬ (любые поверхности, разные техники и материалы)
*КИНОСЕАНСЫ (детские, взрослые, семейные, развивающие ***СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО КИНО***)
*КВЕСТЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ, ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ ПРАЗДНИКИ, КОНЦЕРТЫ- КВАРТИРНИКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ -организация, проведение )
Интересы:
ДУХовный рост, саморазВИТие, ТВОрчество, ДЕТи, домашние (ВОДные) РОДы, услуги ДУОЛЫ, ВЕДическое знание о ЖИЗНИ, ВЕДическая кухня, ВЕГитарИансТВО, МУЗыка, МУЗЫКАльные инсТрументы, хенд мей, РОСПИСЬ, РУКоделие, ТВОрческая масТерская,
СОЗДАНИЕ КИНО, ФОТОГРАФИЯ
- Любой ролик на Ваши нужды152 просмотра