TVinogradova

Качественно выполняю поставленные задачи в работе. Основные направления: копирайтинг, рерайтинг, редактирование текстов, быстрый перевод (свободно владею русским, украинским, со словарем - немецким и английским языком) Есть опыт в написании авторских зарисовок в стиле прозы, текстов в художественном стиле, а также стихов. Работаю с фотографией, подбор изображений к текстам, написание постов, оформление страниц в соц. сетях. При работе с текстами гарантирую: орфографическую, пунктуационную, лексическую грамотность.

Владею компьютерными программами: Word, Excel (выборочно - работа с таблицами, построение графиков, анализ данных)

Любую работу выполняю ответственно, с полной самоотдачей. Не против учиться новым аспектам работы.

И самое главное - обладаю огромным желанием и интересом в выполнении работы.