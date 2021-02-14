Пишу/озвучиваю/рисую

Приветствую!

Здесь можно (нужно) себя продать поярче , чтобы заказчик оценил и блаблабла,это лишь слова,лучше по делу:

я отец-одиночка,физически не могу работать на "работе" по здоровью ребенка,это не для жалости,а для понимания,что я отношусь крайне серьезно к каждой возможности заработать,на все "кейсы" ,куда я откликнусь,готов предоставить доказательства своей профпригодности - набросок по заданной теме. Страницу не смог восстановить,т.к. полгода не заходил сюда (был проект,он реализован)