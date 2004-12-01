TYSAN

Идрис TYSAN

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Меня зовут Идрис

Я - Идрис, веб-дизайнер с кучей идей и мечтой присоединиться к вашей команде! 💡💼 

Мои руки загорают от желания создавать креативные веб-проекты 🌐🚀 

Я имею хороший опыт в мире дизайна и фронтенд-разработки, и готов поделиться своими навыками с вами. 😄

Давайте обсудим, как я могу внести свой вклад и сделать ваши проекты еще круче! С нетерпением жду вашего ответа. 📩🤝

Мое портфолио: https://www.behance.net/062588a7

С наилучшими пожеланиями,

Идрис 🌟🎨👋

Портфолио

Дизайн сайтов
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