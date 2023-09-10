Запишу именно так, как вам нужно.
Молодой сильный басистый голос придаст вашему продукту особый лоск, и ваш бренд обязательно запомнят!
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы. А также укажите особенности записи, если таковые имеются.
Запись для: Ролика, рекламы, Аудиокниги
Голос: Мужской голос
Возраст: Молодежный, Взрослый
Язык озвучки: Русский
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Запись моего голосанет просмотров
Озвучивание
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