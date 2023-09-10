Запишу именно так, как вам нужно.

Молодой сильный басистый голос придаст вашему продукту особый лоск, и ваш бренд обязательно запомнят!

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы. А также укажите особенности записи, если таковые имеются.

Запись для: Ролика, рекламы, Аудиокниги

Голос: Мужской голос

Возраст: Молодежный, Взрослый

Язык озвучки: Русский