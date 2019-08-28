T_a_t_i_a_n_a

Успешно выполняю работу в срок
Владею достаточно разносторонним опытом работы.
Дипломированный специалист в области "Создание Рекламы".
Обладаю креативным мышлением.
Имею опыт работы в кадровом делопроизводстве и маркетинге.
С 14 лет работаю в фоторедакторах. В свободное время предпочитаю расширять свои знания в области дизайнерских программ. В планах на ближайший год изучить 3д и приступить к профессиональному изучению видеоредакторов.
Места работы, на которых были приобретены основные навыки это Мебельный салон и международное Кадровое агентство.
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