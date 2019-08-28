T_a_t_i_a_n_a

Успешно выполняю работу в срок

Владею достаточно разносторонним опытом работы.

Дипломированный специалист в области "Создание Рекламы".

Обладаю креативным мышлением.

Имею опыт работы в кадровом делопроизводстве и маркетинге.

С 14 лет работаю в фоторедакторах. В свободное время предпочитаю расширять свои знания в области дизайнерских программ. В планах на ближайший год изучить 3д и приступить к профессиональному изучению видеоредакторов.

Места работы, на которых были приобретены основные навыки это Мебельный салон и международное Кадровое агентство.