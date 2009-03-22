T_i_gracia

С удовольствием занимаюсь разработкой текстовых материалов для интернет-ресурсов, компаний и печатных изданий более 5 лет.

Образование: высшее психологическое

Профессиональные компетенции: бренд-менеджер, копирайтер (рерайтер), психолог

Специально для Вас:

• рекламные статьи

• пресс-релизы

• тексты для буклетов \ интернет-ресурсов \ Brandbook

• слоганы

• нейминг

• инструкции

• благодарственные \ поздравительные речи

• стихи

Материал может быть представлен в стилях:

• публицистический

• официально-деловой

• юмористический

Всегда рада конструктивному взаимодействию!