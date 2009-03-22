T_i_gracia

Наталия Долгополова T_i_graciaT_i_gracia
43 годаРоссия/Ярославль
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
С удовольствием занимаюсь разработкой текстовых материалов для интернет-ресурсов, компаний и печатных изданий более 5 лет.
Образование: высшее психологическое
Профессиональные компетенции: бренд-менеджер, копирайтер (рерайтер), психолог
Специально для Вас:
• рекламные статьи
• пресс-релизы
• тексты для буклетов \ интернет-ресурсов \ Brandbook
• слоганы
• нейминг
• инструкции
• благодарственные \ поздравительные речи
• стихи
Материал может быть представлен в стилях:
• публицистический
• официально-деловой
• юмористический
Всегда рада конструктивному взаимодействию!
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