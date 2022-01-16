TaRgEtOlOg322

Таргетолог/Таргетированная реклама

Привет, меня зовут Юрий 🤝Я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы для привлечения клиентов в бизнес.У бизнесменов извечный вопрос: "Где взять клиентов?"Ответ: реклама. Но на практике это куда сложнее, чем кажется на первый взгляд + еще куча дел, которые нужно сделать. Выход: делегировать задачу грамотному специалисту.Дефолтная ситуация: организация есть в социальных сетях, но мало внимания уделяется ведению аккаунта и трафику.Но ключевое в бизнесе - это клиенты. И основная задача таргетированной рекламы 👉 набор заинтересованных подписчиков + заявки от потенциальных клиентов. То есть с помощью таргетированной рекламы, профиль Инстаграм становится не просто визитной карточкой, а мощным инструментом для продаж ваших товаров/услуг.Таргетолог, я в его лице -это специалист который занимается рекламой в социальных сетях.Проведу бесплатный аудит вашего аккаунта Инстаграм.В общем, давай знакомиться! Я верю в теорию семи рукопожатий и, возможно, кто-то из увидевших мой пост, нуждается в качественной рекламе и клиентах в их бизнес. Поэтому, можешь написать мне в комментарии или директhttps://www.instagram.com/p/CXyoPEBo9C2/?utm_medium=share_sheet