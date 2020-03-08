Предлагаю вашему вниманию:
- продающие тексты
- создание коммерческих предложений;
- написание и размещение статей;
- продающие описания товаров для интернет-магазинов;
- написание новостей и ведение новостных лент;
- написание текстов для email-рассылок;
Как я подхожу к работе :1. Знакомлюсь с тз.
1.1 В случае если в тз указана плохо известная мне тема, найду всю необходимую информацию.
В ход пойдут статьи, видео, википедия.
2. Пишу максимальный объем.
2.1 Проверяю текст через advego.ru и text.ru
2.2. Отправляю вам готовую работу.
2.3. Вношу правки если необходимо.
3. Трачу деньги.
Опыт работы :Скромный - в данный момент около полугода. В прочем считаю этого более чем достаточно для нормальной постоянной работы. Поверьте, мои тексты вас порадуют.
О себе :Я читаю в среднем 100 книг в год, печатаю не смотря на клавиатуру, с удовольствием вникаю во все неизвестные мне темы, люблю узнавать новое.
Как я подхожу к заказчику :Думаю ни для кого не секрет, что чем быстрее и качественнее ты сделаешь свою работу, тем быстрее ты получишь деньги и сумеешь завоевать лояльность заказчика. И когда в следующий раз ему потребуется услуги копирайта... ну вы поняли.
По этому все дела я виду именно так, как и положено.
Все разговоры - строго по делу.
Все заказы - строго в срок.
Ваш положительный отзыв - гарант моего успеха.
К вашим услугам аналитический ум и творческий подход.