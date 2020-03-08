Копирайт - качественно, уникально, грамотно, в срок.

Предлагаю вашему вниманию:

продающие тексты

создание коммерческих предложений;

написание и размещение статей;

продающие описания товаров для интернет-магазинов;

написание новостей и ведение новостных лент;

написание текстов для email-рассылок;

Как я подхожу к работе :

1. Знакомлюсь с тз.

1.1 В случае если в тз указана плохо известная мне тема, найду всю необходимую информацию.

В ход пойдут статьи, видео, википедия.

2. Пишу максимальный объем.

2.1 Проверяю текст через advego.ru и text.ru

2.2. Отправляю вам готовую работу.

2.3. Вношу правки если необходимо.

3. Трачу деньги.

Опыт работы : Скромный - в данный момент около полугода. В прочем считаю этого более чем достаточно для нормальной постоянной работы. Поверьте, мои тексты вас порадуют.

О себе : Я читаю в среднем 100 книг в год, печатаю не смотря на клавиатуру, с удовольствием вникаю во все неизвестные мне темы, люблю узнавать новое.

Как я подхожу к заказчику : Думаю ни для кого не секрет, что чем быстрее и качественнее ты сделаешь свою работу, тем быстрее ты получишь деньги и сумеешь завоевать лояльность заказчика. И когда в следующий раз ему потребуется услуги копирайта... ну вы поняли.

По этому все дела я виду именно так, как и положено.

Все разговоры - строго по делу.

Все заказы - строго в срок.

Ваш положительный отзыв - гарант моего успеха.