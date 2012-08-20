Пьем кофе, не спеша обсуждаем заказ, вовремя получаем качественный текст.

Здравствуйте! Меня зовут Александр. Я из города Магнитогорска. Работаю инженером по качеству на магнитогорском металлургическом комбинате. Имею высшее образование по специальности инженер-металлург.

Занимаюсь копирайтингом около двух лет. Выполняю работу без орфографических и синтаксических ошибок. К написанию текста подхожу творчески. Больше времени уделяю изучению темы, чем написанию самой статьи.

Гарантирую заказчику адекватное и вменяемое общение во время обсуждения задания и своевременное выполнение работы.

Мой профиль на бирже статей TextSale:

http://www.textsale.ru/u222508.html

Портфолио.

На сайт о курсах красоты:

http://курсы-стилистов.рф/

http://курсы-стилистов.рф/lesson.php?id=244

http://курсы-стилистов.рф/lesson.php?id=166

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Страница "О нас":

http://обучение-на-компьютере.рф/us

Про создание, оптимизацию, раскрутку, продвижение сайтов:

http://www.innov.ru/news-it/2012/03/282/

http://www.seo-forum.ru/showthread.php?t=6394

http://www.softholm.com/delo/prodvizhenie-yandex.html

http://akavita.by/ru/pub/education/na-chem-osnovano-gramotnoe-prodvizhenie-saita

http://designfire.ru/izgotovlenie-sajtov-pod-zakaz-na-rynke-runeta/

Моя статья в "Комсомольской правде" на тему "Экономика":

http://kp.ru/daily/24436/603536/