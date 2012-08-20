Здравствуйте! Меня зовут Александр. Я из города Магнитогорска. Работаю инженером по качеству на магнитогорском металлургическом комбинате. Имею высшее образование по специальности инженер-металлург.
Занимаюсь копирайтингом около двух лет. Выполняю работу без орфографических и синтаксических ошибок. К написанию текста подхожу творчески. Больше времени уделяю изучению темы, чем написанию самой статьи.
Гарантирую заказчику адекватное и вменяемое общение во время обсуждения задания и своевременное выполнение работы.
Мой профиль на бирже статей TextSale:
http://www.textsale.ru/u222508.html
Портфолио.
На сайт о курсах красоты:
http://курсы-стилистов.рф/lesson.php?id=244
http://курсы-стилистов.рф/lesson.php?id=166
http://курсы-стилистов.рф/lesson.php?id=243
http://курсы-стилистов.рф/lesson.php?id=246
Страница "О нас":
http://обучение-на-компьютере.рф/us
Про создание, оптимизацию, раскрутку, продвижение сайтов:
http://www.innov.ru/news-it/2012/03/282/
http://www.seo-forum.ru/showthread.php?t=6394
http://www.softholm.com/delo/prodvizhenie-yandex.html
http://akavita.by/ru/pub/education/na-chem-osnovano-gramotnoe-prodvizhenie-saita
http://designfire.ru/izgotovlenie-sajtov-pod-zakaz-na-rynke-runeta/
Моя статья в "Комсомольской правде" на тему "Экономика":