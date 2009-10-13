Киевская дизайн студия 4Art

- В студии 4Art имеется: шесть золотых, четыре серебряных, две бронзовые и две кривые руки, которые просто притерлись к этой сомнительной компании.

- В штате числятся: ходячая энциклопедия, ходячий калькулятор, ходячий маньяк, ходячая беда и блондинка.

- Все сотрудники студии с трудом переносят алкоголь и табак, поэтому арт-директору выпить и покурить не с кем. Это печально.

- В студии нет сотрудников старше 25 лет, мы поощряем юношеский максимализм, необъятные амбиции и упругую грудь.

- Все 13 рабочих часов студии можно загнать в один архив Faster.zip

- Иконостасом студии является наше портфолио. Каждая попытка клиента омрачить святыню своими принципиальными решениями встречается религиозно-фанатическим террором.

- Мы очень любим овсяное печенье, а оно у нас в дефиците. Каждому клиенту, пришедшему на встречу с овсяным печеньем, предоставляется 5-ти процентная скидка.

- Быстро рождаются только котята и проекты студии 4Art.