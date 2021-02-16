Tacitus_Kilgore

Лингвист-переводчик-редактор-писатель

Не смотрите на то, какой у меня возраст! Я дам фору ещё и опытным переводчикам!

Пускай я и могу выглядеть молодо-зелено в Ваших глазах – поверьте: опыт работы в своей сфере имею уже достаточный.

Очень чутко и тонко чувствую язык – каким бы тот ни был; так уж сложилось, что в области языков у меня недюжинный, я бы даже сказал, талант, поэтому могу подсознательно определять семантику слова в нужном контексте грамотно, а главное – лаконично (ведь все мы любим, чтобы звучало красиво!) Заканчиваю учиться на лингвиста-переводчика (остался один только курс), посему бóльшую часть того, что мне следует знать, – уже знаю.

Очень тесно связан со своей профессией: много читаю, ещё больше – пишу сам. Нравится заниматься переводами просто так – отрада для души.

Продвинутый пользователь ПК, владею пакетом Microsoft Office, всевозможными корпусами, словарями; умею работать с кошками (SmartCAT).

По итогу: Вы получите полностью готовый и выверенный перевод, в котором нет никакой отсебятины, всё грамотно, красиво и написано в срок.

Нужно для заказа:

P. S.

Я прекрасно понимаю, что перевод – вещь очень серьёзная и требующая непосильного внимания, и доверять её кому попало – особенно "неопытным" – крайне опасно. Поэтому, дабы не быть голословным и не прикрываться лишь абстрактными рассказами о себе, я предлагаю Вашему вниманию ссылку документы, по которым Вы можете посмотреть материалы моего труда: как на русском, так и на английском языках, после чего самостоятельно выяснив степень готовности сотрудничать со мной.

Спасибо за выделенное время

Жду Вас!

Ссылка на GoogleDrive:

https://drive.google.com/drive/folders/1rFcTZCZ9ySzsJcVXpfb_xmBII5DiQyhu?usp=sharing