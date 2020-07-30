Всем привет, занимаюсь дизайном, рисую различные логотипы, картины, и просто иллюстрации. Также я музыкант, занимаюсь написанием текстов для песен.

Музыкант, дизайнер, хороший голос и дикция. Пишу тексты на любые темы, рисую логотипы или же дизайн, очень развитая фантазия, пишу тексты для треков более 10 лет, идей полно, могу записать для вас также рекламный ролик, в стиле Хип-Хоп или Поп, вокал имеется, также хорошо умею менять свой голос, даже на персонажей из мультсериалов.