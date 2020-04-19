Войсер, актер дубляж

Веселый, и творческий. Легко нахожу контакт с людьми. Очень прагматичен. Готов к самостоятельному принятию решений. Имею опыт работы в серьезной компании.

Хорошо поставлен голос, занимаюсь вокалом 5 лет, также пародирую голоса. Работал актером в театре.

научных лабораториях.

Имеется опыт в озвучивании персонажей (год).

Хорошо поставлен голос, занимаюсь вокалом 5 лет, также пародирую голоса.

Микрофон behringer c-1u.

Также имеется опыт в дизайне

Умею работать как в фотошопе так и векторной графике

В данный момент получаю образование в медицинском ВУЗе по специальности Биология. Имеется опыт работы в научных лабораториях.