Войсер, актер дубляж
Веселый, и творческий. Легко нахожу контакт с людьми. Очень прагматичен. Готов к самостоятельному принятию решений. Имею опыт работы в серьезной компании.
Хорошо поставлен голос, занимаюсь вокалом 5 лет, также пародирую голоса. Работал актером в театре.
научных лабораториях.
Имеется опыт в озвучивании персонажей (год).
Хорошо поставлен голос, занимаюсь вокалом 5 лет, также пародирую голоса.
Микрофон behringer c-1u.
Также имеется опыт в дизайне
Умею работать как в фотошопе так и векторной графике
В данный момент получаю образование в медицинском ВУЗе по специальности Биология. Имеется опыт работы в научных лабораториях.
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