Меня зовут Наталья. По профессии я бухгалтер. Ушла во фриланс чтобы иметь больше свободного времени. Делаю лендинги (сайты одностраничники) , настраиваю контекстную рекламу:
Выполняю настройку "под ключ", с каждым проектом работаю индивидуально.
Что входит:
1. Создание аккаунта (при необходимости)
2. Анализ сайта и конкурентов.
3. Определение целевой аудитории (для более точной настройки)
4. Сбор ключевых слов.
5. Отбор минус слов
6. Создание объявлений (релевантные заголовки, текста с УТП)
7. Проставление UTM-меток (для отслеживания статистики)
8. Создание виртуальной Яндекс визитки для кампании
9. Создание быстрых ссылок
10. Загрузка кампании в Яндекс Директ
11. Отчет о проделанной работе
В течении недели, после заказа: исправления, корректировки - бесплатно.
У каждого задания своя индивидуальность и может не соответствовать пунктам данного меню.
Нужно для заказа:
- Доступ в аккаунт Яндекс Директ - логин, пароль. Для загрузки рекламы на ваш аккаунт.
- Ссылка на ресурс, который будет рекламироваться.
- Примеры ключевых фраз, по которым будет отображаться ваша рекламная кампания
- Время и регион(ы) в которое будет рекламироваться кампания.
- Название компании, часы работы, адрес, телефон, e-mail для создания виртуальной визитки.
- Преимущества вашей компании ( бонусы,акции, бесплатные доставки и т. д. ).
Обращаю ваше внимание! На некоторые ниши Яндекс может попросить гарантийное письмо/сертификат - https://yandex.ru/support/direct/moderation/special-categories.html
Обращаю ваше внимание! При работе с подобными нишами, я, как исполнитель, не несу ответственности за прохождение модерации.
Портфолио
- Контекстная реклама для Магазина Спорта96 просмотров