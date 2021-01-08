Контекстная реклама РСЯ ; "лендинг под ключ"

Меня зовут Наталья. По профессии я бухгалтер. Ушла во фриланс чтобы иметь больше свободного времени. Делаю лендинги (сайты одностраничники) , настраиваю контекстную рекламу:

Выполняю настройку "под ключ", с каждым проектом работаю индивидуально.

Что входит:

1. Создание аккаунта (при необходимости)

2. Анализ сайта и конкурентов.

3. Определение целевой аудитории (для более точной настройки)

4. Сбор ключевых слов.

5. Отбор минус слов

6. Создание объявлений (релевантные заголовки, текста с УТП)

7. Проставление UTM-меток (для отслеживания статистики)

8. Создание виртуальной Яндекс визитки для кампании

9. Создание быстрых ссылок

10. Загрузка кампании в Яндекс Директ

11. Отчет о проделанной работе

В течении недели, после заказа: исправления, корректировки - бесплатно.

У каждого задания своя индивидуальность и может не соответствовать пунктам данного меню.

Нужно для заказа:

- Доступ в аккаунт Яндекс Директ - логин, пароль. Для загрузки рекламы на ваш аккаунт.

- Ссылка на ресурс, который будет рекламироваться.

- Примеры ключевых фраз, по которым будет отображаться ваша рекламная кампания

- Время и регион(ы) в которое будет рекламироваться кампания.

- Название компании, часы работы, адрес, телефон, e-mail для создания виртуальной визитки.

- Преимущества вашей компании ( бонусы,акции, бесплатные доставки и т. д. ).

Обращаю ваше внимание! На некоторые ниши Яндекс может попросить гарантийное письмо/сертификат - https://yandex.ru/support/direct/moderation/special-categories.html

Обращаю ваше внимание! При работе с подобными нишами, я, как исполнитель, не несу ответственности за прохождение модерации.