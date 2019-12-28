Приветствую!

Меня зовут Алексей, я занимаюсь графическим дизайном около двух лет.

Хорошо владею:

— русским,

— украинским

— английским языками (средний уровень)

Качественно отношусь ко всем требованиям клиента и со всеми пожеланиями выполняю роботу в указанные вами сроки. Делаю максимально яркий и современный дизайн, который понравится каждому)

Специализация:

Фирменный стиль, Брендбук, дизайн упаковки, листовки, баннеры, флаера, буклеты, визитки, макеты для вывесок и стендов.

В планах верстка журналов, книг, углубленное изучение 3D Max и Веб.

Контактная информация:

Телеграм – @rackers_shoes

Instagram – @alexey_brovchuk

Почта – [email protected]

Телефон скину, если потребуется.