Приветствую!
Меня зовут Алексей, я занимаюсь графическим дизайном около двух лет.
Хорошо владею:
— русским,
— украинским
— английским языками (средний уровень)
Качественно отношусь ко всем требованиям клиента и со всеми пожеланиями выполняю роботу в указанные вами сроки. Делаю максимально яркий и современный дизайн, который понравится каждому)
Специализация:
Фирменный стиль, Брендбук, дизайн упаковки, листовки, баннеры, флаера, буклеты, визитки, макеты для вывесок и стендов.
В планах верстка журналов, книг, углубленное изучение 3D Max и Веб.
Контактная информация:
Телеграм – @rackers_shoes
Instagram – @alexey_brovchuk
Почта – [email protected]
Телефон скину, если потребуется.