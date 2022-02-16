Привет! Меня зовут Таисия и я UX/UI -дизайнер

Инструменты

Figma

Adobe Photoshop

Adobe After Effect

Invision

Adobe Illustrator

Навыки:

-Понимание типографики и колористики

-Понимание принципов построения интерфейсов (UX/UI)

-Разработка UserFlow и интерактивных прототипов

-Проработка анимаций приложений

-Дизайн графических интерфейсов

-Дизайн любых типов сайтов (социальные сети, баннер, лэндинг, корпоративные сайты, интернет-магазины) и мобильных приложений

Личностные качества:

-Ответственность

-Доброжелательность

-Способность конструктивно воспринимать критику.

-Умение распоряжаться временем

-Желание постоянно учиться чему-то новому