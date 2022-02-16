Привет! Меня зовут Таисия и я UX/UI -дизайнер
Инструменты
Figma
Adobe Photoshop
Adobe After Effect
Invision
Adobe Illustrator
Навыки:
-Понимание типографики и колористики
-Понимание принципов построения интерфейсов (UX/UI)
-Разработка UserFlow и интерактивных прототипов
-Проработка анимаций приложений
-Дизайн графических интерфейсов
-Дизайн любых типов сайтов (социальные сети, баннер, лэндинг, корпоративные сайты, интернет-магазины) и мобильных приложений
Личностные качества:
-Ответственность
-Доброжелательность
-Способность конструктивно воспринимать критику.
-Умение распоряжаться временем
-Желание постоянно учиться чему-то новому