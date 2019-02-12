Здравствуйте!

Меня зовут Тайя. О себе: Я специалист винтернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса в Яндекс.Директ. К делу всегда подхожу серьезно и ответственно. Работу довожу до конца и делаю ее качественно, т.к. мне важны показатели моей работы и

положительные отзывы.

Что предлагаю:

- Грамотно настрою рекламную компанию в РСЯ. Запуск тестовой РК будет стоить всего 1500 руб.

- Если у Вас уже есть рекламная компания, то проведу аудит РК бесплатно.

- Ведение Вашей рекламной компании неделю бесплатно.

Что входит в настройку РК: 1) Анализ ниши. 2) Анализ конкурентов. 3) Анализ целевой аудитории и её потребностей. 4) Сбор ключевых слов. 5) Написание релевантных заголовков и объявлений. 6) Настройка параметров РК в интерфейсе Яндекс.Директ: 7) Прохождение модерации.