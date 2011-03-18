Takimura

Екатерина Takimura

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Рисунки, Иллюстрации, Персонажи 2D, растр/вектор!

Работаю в Photoshop, Paint Tool Sai, Corel Draw, Ai

Рисую иллюстрации, коммиксы, разработка персонажей, концепт арт

Работаю с разными стилями рисунка,

CG и traditional (акварель, акрил, графика, цв. карандаш, масло, пастель)

Портфолио