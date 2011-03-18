Рисунки, Иллюстрации, Персонажи 2D, растр/вектор!
Работаю в Photoshop, Paint Tool Sai, Corel Draw, Ai
Рисую иллюстрации, коммиксы, разработка персонажей, концепт арт
Работаю с разными стилями рисунка,
CG и traditional (акварель, акрил, графика, цв. карандаш, масло, пастель)
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Портфолио
- Вектор девочка-лисичка432 просмотра
- Комикс про кота429 просмотров
- Девушка в лесу329 просмотров
- Большегрудая школьница974 просмотра
- Фурри кот и Лоли3158 просмотров
- Обнаженные девочки лисички цв. карандаш1189 просмотров
- Дерево и бабочки цв. карандаш1170 просмотров
- Открытка "Не грусти"821 просмотр
- Ночь на крыше1117 просмотров
- Открытка "Завтра будет лучше"2031 просмотр
- Аватарка Чиби-гангстер303 просмотра
- Медсестра312 просмотров