Архитектурный дизайн интерьеров. Проектирование интерьера, ЗD-визуализация, рабочие чертежи
ОБРАЗОВАНИЕ
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, Санкт-ПетербургДизайна, Дизайн интерьера (магистратура)
Орловский государственный университет, ОрелАрхитектурно-строительный, Дизайн среды (бакалавриат)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Пользователь 3DMax + Vray, AutoCAD, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Владею техникой графического и художественного рисунка.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
Разработка дизайн - проектов жилых и общественных помещений (полный пакет: рабочие чертежи + визуализация).
Осуществление макетов рекламных изделий (визитки, флаеры, банеры), создание логотипов, создание чертежей, разработка планов.
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Портфолио
- Кухня313 просмотров
- Проект кухни317 просмотров
- Коллажи квартиры258 просмотров
- Проект студенческого общежития319 просмотров
- Проект комнаты общежития328 просмотров
- Проектирование зоны отдыха173 просмотра
- Коллажи квартиры322 просмотра
- Проект учебной мастерской307 просмотров
- Проект студенческого общежития182 просмотра
- Визуализация ванной комнаты344 просмотра
- Проект кухни общежития229 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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