Taksikk

Антонина Taksikk

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Архитектурный дизайн интерьеров. Проектирование интерьера, ЗD-визуализация, рабочие чертежи

ОБРАЗОВАНИЕ

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, Санкт-ПетербургДизайна, Дизайн интерьера (магистратура)

Орловский государственный университет, ОрелАрхитектурно-строительный, Дизайн среды (бакалавриат)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 

Пользователь 3DMax + Vray, AutoCAD, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Владею техникой графического и художественного рисунка.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Разработка дизайн - проектов жилых и общественных помещений (полный пакет: рабочие чертежи + визуализация).

Осуществление макетов рекламных изделий (визитки, флаеры, банеры), создание логотипов, создание чертежей, разработка планов.

AutoCADCorelDRAW3ds MaxPhotoshop
Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
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