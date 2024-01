Takt_jason

Веб-дизайнер сайтів

Довгий час я пробувала себе в різних напрямках, і вилась на різні роботи, недавно закінчила курси веб-дизайнера, і пробую вчити англійську мову для подальшого розвитку, хочу розвиватися в цій сфері, так як вона для мене рідна і приємна. Буду рада виконати ваші замовлення. Часу на виконання роботи у мене є багато, тому робота буде виконуватись відносно швидко. Готова вислухати прохання заказника, а також можу піддавати свої ідеї.

For a long time I tried myself in different directions, and went to different jobs, recently completed a course in web design, and trying to learn English for further development, I want to develop in this area, as it is native and pleasant for me. I will be glad to fulfill your orders. I have a lot of time to do the work, so the work will be done relatively quickly. I am ready to listen to the request of the reserve, and I can also present my ideas.