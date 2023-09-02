Лингвист

Опыт работы: 2 месяца Июнь 2022 – июль 2022

Учитель-практикант английского языка «Средняя общеобразовательная школа №92 с углубленным изучением отдельных предметов», Кемерово http://92s.ru

Обязанности: Подготовка учебных материалов, учебных программ, домашних заданий и раздаточных материалов. Инициировал и содействовал обсуждений в классе. Оценивал классную работу и домашние задания учащихся. Участвовал в студенческих и общественных мероприятиях.



Высшее образование, дневная/очная форма, год окончания: 202, Кемеровский государственный университет

Факультет: Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций

Специальность: Лингвистика