Лингвист
Опыт работы: 2 месяца Июнь 2022 – июль 2022
Учитель-практикант английского языка «Средняя общеобразовательная школа №92 с углубленным изучением отдельных предметов», Кемерово http://92s.ru
Обязанности: Подготовка учебных материалов, учебных программ, домашних заданий и раздаточных материалов. Инициировал и содействовал обсуждений в классе. Оценивал классную работу и домашние задания учащихся. Участвовал в студенческих и общественных мероприятиях.
Высшее образование, дневная/очная форма, год окончания: 202, Кемеровский государственный университет
Факультет: Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций
Специальность: Лингвистика
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Резюме10 просмотров