ВЕБ-ДИЗАЙН
- дизайн всех страниц сайта 2 варианта
Также в подарок вы получаете полный комплект Corporate ID, в который входит:
- дизайн брошюры
- дизайн визиток
- дизайн всей полиграфии для вашего бизнеса
- дизайн логотипа
Баннеры для вашего сайта входят в комплекс услуг.
ПОДДЕРЖКА САЙТА
- размещение у самых выгодных хостинг-провайдеров
- создание групп и страниц в социальных сетях
- дизайн для социальных сетей
- ведение страниц на Facebook, Twitter и ВКонтакте
- решение технических проблем
DIGITAL PUBLISHING/ВЕРСТКА ЦИФРОВЫХ КНИГ И ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ПЛАНШЕТНИКОВ
- дизайн обложек для вашего цифрового издания
Верстка:
- верстка цифрового журнала от 20 страниц
- верстка цифровой книги
- верстка цифровых гидов и путеводителей
- верстка каталога с вашими товарами (актуально для B2B)
С последующим размещением на AppStore и Google Play.
Возможен вариант только верстки без размещения.
Предоплата 50%, далее по завершению каждого этапа работы.
Все вопросы решаемы и возможны компромиссы.
Оплата Webmoney и на карту Сбербанка