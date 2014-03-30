веб-дизайн, digital-publishing, дизайн полиграфии

ВЕБ-ДИЗАЙН

- дизайн всех страниц сайта 2 варианта

Также в подарок вы получаете полный комплект Corporate ID, в который входит:

- дизайн брошюры

- дизайн визиток

- дизайн всей полиграфии для вашего бизнеса

- дизайн логотипа

Баннеры для вашего сайта входят в комплекс услуг.

ПОДДЕРЖКА САЙТА

- размещение у самых выгодных хостинг-провайдеров

- создание групп и страниц в социальных сетях

- дизайн для социальных сетей

- ведение страниц на Facebook, Twitter и ВКонтакте

- решение технических проблем

DIGITAL PUBLISHING/ВЕРСТКА ЦИФРОВЫХ КНИГ И ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ПЛАНШЕТНИКОВ

- дизайн обложек для вашего цифрового издания

Верстка:

- верстка цифрового журнала от 20 страниц

- верстка цифровой книги

- верстка цифровых гидов и путеводителей

- верстка каталога с вашими товарами (актуально для B2B)

С последующим размещением на AppStore и Google Play.

Возможен вариант только верстки без размещения.

Предоплата 50%, далее по завершению каждого этапа работы.

Все вопросы решаемы и возможны компромиссы.

Оплата Webmoney и на карту Сбербанка