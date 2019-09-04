Копирайтер, корректор

Здравствуйте! Меня зовут Ирина. В копирайтинг я пришла в 2012 году из любопытства, но спустя непродолжительное время желание попробовать себя в писательстве стало для меня увлечением и основным способом заработка.

За 7 лет я научилась многому, поэтому не боюсь сложных заданий. К работе подхожу творчески и с хорошим настроением. Прежде чем приниматься за написание текста, тщательно изучаю тему, составляю план и структуру. Готовые статьи всегда вычитываю, поскольку терпеть не могу ошибок и опечаток )))

Любимые тематики:

медицина;

история;

юриспруденция;

обучение и воспитание детей;

психология;

туризм;

саморазвитие;

магия, эзотерика;

женская тема;

жизнь знаменитостей;

описание товаров;

продающие тексты.

Кроме копирайтерской деятельности занимаюсь корректурой и редактированием текстов. С февраля 2018 года работаю корректором в студии контента Ahsites, а также с частными заказчиками.

Благодарю за внимание! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!