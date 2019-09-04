Копирайтер, корректор
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. В копирайтинг я пришла в 2012 году из любопытства, но спустя непродолжительное время желание попробовать себя в писательстве стало для меня увлечением и основным способом заработка.
За 7 лет я научилась многому, поэтому не боюсь сложных заданий. К работе подхожу творчески и с хорошим настроением. Прежде чем приниматься за написание текста, тщательно изучаю тему, составляю план и структуру. Готовые статьи всегда вычитываю, поскольку терпеть не могу ошибок и опечаток )))
Любимые тематики:
- медицина;
- история;
- юриспруденция;
- обучение и воспитание детей;
- психология;
- туризм;
- саморазвитие;
- магия, эзотерика;
- женская тема;
- жизнь знаменитостей;
- описание товаров;
- продающие тексты.
Благодарю за внимание! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!