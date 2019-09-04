Talija1

Ирина Мороз Talija1

 
44 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер, корректор

Здравствуйте! Меня зовут Ирина. В копирайтинг я пришла в 2012 году из любопытства, но спустя непродолжительное время желание попробовать себя в писательстве стало для меня увлечением и основным способом заработка.

За 7 лет я научилась многому, поэтому не боюсь сложных заданий. К работе подхожу творчески и с хорошим настроением. Прежде чем приниматься за написание текста, тщательно изучаю тему, составляю план и структуру. Готовые статьи всегда вычитываю, поскольку терпеть не могу ошибок и опечаток ))) 

Любимые тематики: 

  • медицина;
  • история;
  • юриспруденция;
  • обучение и воспитание детей;
  • психология;
  • туризм;
  • саморазвитие;
  • магия, эзотерика;
  • женская тема;
  • жизнь знаменитостей;
  • описание товаров;
  • продающие тексты.
Кроме копирайтерской деятельности занимаюсь корректурой и редактированием текстов. С февраля 2018 года работаю корректором в студии контента Ahsites, а также с частными заказчиками. 

Благодарю за внимание! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!