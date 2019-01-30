К Виктору обратилась, получив очень положительные рекомендации. Логотипы, созданные Виктором просто великолепны! Было подобрано несколько вариантов, из которых пришлось долго выбирать, т.к. они все получились супер. Виктор учел все нюансы и пожелания, поэтому в первом и окончательном варианте были уже нужные шрифты и оттенки по цвету. Рекомендую всем! Отличный специалист, делающий свое дело от души. Еще хочу отметить доброжелательность и огромное терпение в общении с таким неопытным заказчиком, как я. Благодарю Вас, Виктор и желаю творческих успехов!!!