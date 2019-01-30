Talina21

Татьяна Talina21

 
25 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
час назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только позитивное впечатление от сотрудничества с Татьяной!
К Виктору обратилась, получив очень положительные рекомендации. Логотипы, созданные Виктором просто великолепны! Было подобрано несколько вариантов, из которых пришлось долго выбирать, т.к. они все получились супер. Виктор учел все нюансы и пожелания, поэтому в первом и окончательном варианте были уже нужные шрифты и оттенки по цвету. Рекомендую всем! Отличный специалист, делающий свое дело от души. Еще хочу отметить доброжелательность и огромное терпение в общении с таким неопытным заказчиком, как я. Благодарю Вас, Виктор и желаю творческих успехов!!!
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