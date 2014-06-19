Talya1985

Наталия Talya1985

 
38 летРоссия/Королёв
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Ведение проектов, веб-аналитика, разработка ТЗ.

Технические задания

* Общение с заказчиками

* Сбор, анализ, документирование функциональных требований к программному обеспечению

* Разработка технического задания

* Приемка и тестирование функциональности

* Контроль качества исполнения по написанному ТЗ

* Обучение пользователей системы

Ведение проектов

* Постановка задач на реализацию

* Контроль исполнения

* Взаимодействие с разного рода конечными специалистами (верстальщиками, программистами, дизайнерами и т.п.)

* Умею быстро найти, узнать, позвонить, скоординировать, согласовать