Ведение проектов, веб-аналитика, разработка ТЗ.
Технические задания
* Общение с заказчиками
* Сбор, анализ, документирование функциональных требований к программному обеспечению
* Разработка технического задания
* Приемка и тестирование функциональности
* Контроль качества исполнения по написанному ТЗ
* Обучение пользователей системы
Ведение проектов
* Постановка задач на реализацию
* Контроль исполнения
* Взаимодействие с разного рода конечными специалистами (верстальщиками, программистами, дизайнерами и т.п.)
* Умею быстро найти, узнать, позвонить, скоординировать, согласовать
Действие аккаунта приостановлено!